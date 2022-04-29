Центробанк снизил ключевую ставку до 14%

Банк России принял решение понизить ключевую ставку сразу на три базисных пункта — с 17% до 14% годовых. Как сообщает регулятор, такое решение было принято на фоне укрепления рубля.

«Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счёт укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», — говорится в заявлении Центробанка.

При этом Банк России не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году. Но решение о её изменении будут принимать «с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Напомним, в последний раз ЦБ снизил ставку также на 3% с 11 апреля 2022 года.