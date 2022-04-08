Центробанк России снизит ключевую ставку до 17%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 17%. В ЦБ РФ это объясняют укреплением рубля и снижением инфляции. Понизить ставку на 3% планируют с 11 апреля, сообщает РБК.

Напомним, 28 февраля Центральный Банк России поднял ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых. Это было связано с многочисленными санкциями, введёнными против России.

«Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала», — сообщили в Центробанке.

При этом ЦБ допускает дальнейшее снижение ставки. Решение о её изменении будут принимать «исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», а также реакции финансовых рынков на эти угрозы и с учётом «фактической и ожидаемой динамики инфляции». Следующее плановое заседание совета директоров Банка России пройдёт 29 апреля.

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