Центробанк РФ предложил ввести кредитные каникулы для мобилизованных 

Центробанк РФ рекомендовал всем банкам и микрофинансовым организациям давать мобилизованным гражданам право на кредитные каникулы. Такое разрешение должно быть доступно и для близких родственников, состоящих на иждивении призванного на службу.

Как сообщается на сайте ЦБ РФ, российские граждане смогут обратиться в свой банк за уменьшением или отсрочкой платежей по всем видам займов, включая ипотечные, на период мобилизации. Кроме того, банк рекомендует разработать специальные программы кредитных каникул, при которых не будет ухудшаться кредитная история заёмщика. В будущем подобные послабления для призванных на службу могут быть закреплены в законе.

Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Владимир Кошелев также выступил с инициативой помочь выплачивать ипотечные кредиты мобилизованным гражданам. До конца недели в Госдуму будет внесён законопроект, согласно которому мобилизованные смогут оплачивать ипотечные выплаты и автокредиты за счёт государства.

Напомним, президент Путин объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Призыву для участия в спецоперации на Украине подлежат состоящие в запасе граждане, в первую очередь те, кто служил в ВС и имеет определённые специальности и опыт. Все они, как обещают в правительстве, получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников. Срочников и студентов призывать не будут. Кроме того, право на отсрочку от призыва по мобилизации получат граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.