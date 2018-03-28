Центробанк решил взыскивать часть трат на санацию с владельцев банков

Центробанк намерен взыскивать с бывших владельцев банков упущенную выгоду с денег, потраченных на финансовое оздоровление кредитных учреждений, со ссылкой на подготовленные Министерством финансов и ЦБ поправки в закон «О банкротстве», проходящий межведомственное согласование, пишут «Ведомости».

Согласно документу, величину убытков регулятор будет определять исходя из расчётов того, какую прибыль деньги, потраченные на санацию, могли бы принести в случае размещения их по ключевой ставке, действовавшей в тот момент. Ущерб Центробанк предлагает оценивать как в случае вливания денег в капитал банка, так и в случае выдачи денег на возвратной основе по ставке ниже рыночной, сообщил зампред регулятора Василий Поздышев. Эти поправки позволят более эффективно взыскивать убытки через суд, отметил он.

Помимо этого, банки не смогут во время работы временной администрации передавать права на недвижимость, которая им принадлежит или находится в залоге. В случае отзыва лицензии проводить эти сделки будет запрещено до принятия судом решения о банкротстве или ликвидации предприятия.

Ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов подсчитал, что если взять в пример ситуацию с санацией банка «ФК Открытие», то в случае действия поправок на тот момент Центробанк смог бы предъявить компании иск по убыткам примерно на 752 миллиарда рублей. Требования регулятора к Центробанку могли бы составить около 3,5 миллиарда рублей, сказал он. При этом средства, которые потрачены на санацию банков, Центробанк планирует вернуть, продав санированные кредитные учреждения.