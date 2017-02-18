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20 Фев 2017 14:10 | Метки: Новости, Экономика

Центробанк повторно отключил банк «Пересвет» от своей платёжной системы

Банк «Пересвет» вновь отключён от системы «Банковские электронные срочные платежи» Центробанка, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах. 

Как правило, после отключения от БЭСП банки лишаются лицензии. «Пересвет» отключали от системы в октябре 2016 года, но позднее регулятор восстановил подключение. Также в кредитном учреждении ввели временную администрацию.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что отключение кредитного учреждения от БЭСП повышает вероятность отзыва лицензии – при условии, что отключение не является следствием хакерской атаки. В настоящее время доходность облигаций церковного банка составляет по разным выпускам сотни процентов годовых.

Ранее банк также раскрыл информацию о том, что акционеры «Пересвета» решили выпустить дополнительные облигации на сумму чуть более 125 млрд рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев 9 февраля говорил, что регулятор ожидает, что кредиторы «Пересвета» в течение месяца договорятся и конвертируют обязательства кредитной организации в субординированные кредиты.

Также в феврале принадлежащий Торгово-промышленной палате «Экспоцентр» увеличил долю голосующих акций банка «Пересвет» с 24,4% до 42,3%. Доля голосующих акций банка у других участников при этом сократилась: у религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление РПЦ (Московский Патриархат)» – с 36,5% до 27,5%, у ООО «Согласие» (дочерняя структура РПЦ) – с 12,4% до 9,4%, у ООО «Содействие» – с 13,2% до 9,9%.

Банк «Пересвет», по данным БИР Аналитик, на 1 сентября занимал 44-е место в банковской системе России с активами в размере 205,2 млрд рублей, собственные средства организации составляли 30,2 млрд рублей, вклады населения – 22,4 млрд рублей, юридических лиц – 66,2 млрд рублей. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ведомости»

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