Центробанк посвятит монету борющимся с коронавирусом врачам

Банк России планирует выпустить монету, посвящённую врачам, борющимся за жизнь россиян в пандемию коронавируса, — монета из медно-никелевого сплава будет иметь номинал 25 рублей, сообщается на сайте ЦБ.

В банке отмечают, что для большинства населения страны пандемия — это месяцы ограничений, ещё для части россиян — воспоминания о ежедневной борьбе с болезнью.

«Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников», — заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

Эскиз монеты пока готовится, планируется, что её выпустят тиражом до пяти миллионов штук, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».