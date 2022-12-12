Центробанк планирует в 2023 году вернуть бумажные купюры номиналом 5 и 10 рублей

В 2023 году Центробанк планирует возобновить печать десятирублёвых и пятирублёвых купюр. Кроме того, в начале следующего года банкоматы будут выдавать обновлённые залакированные банкноты номиналом 100 рублей. Об этом рассказал газете «Известия» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, уточнив, что такой подход упростит перевозку бумажных денег и продлит срок службы новых купюр. Увеличение числа банкнот низкого номинала будет зависеть от региона.

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объёме. Но в зависимости от региона ситуация может быть разная. Если где-то, скажем, будет недостаточно десятирублёвых монет в обращении и возникнет потребность в банкнотах, то Банк России будет выпускать их в обращение именно в этом регионе. При этом, поскольку банкноты низких номиналов явно не предназначены для крупных расчётов и хранения, они будут обращаться в основном локально и лишь отдельными экземплярами попадать в соседние регионы. Поэтому в каких-то регионах увеличения их числа в обращении и вовсе будет не видно», — рассказал Аркадий Трачук.

По мнению гендиректора «Госзнака», сложнее всего было подготовить в оборот пятирублёвую купюру, так как её печатали всего один раз — в 1997 году. Для возобновления данного образца пришлось поднимать всю техническую документацию и подходить к решению основательно. Помимо тиражирования низкого номинала, будет усовершенствована часть старых банкнот, которые пройдут процедуру лакирования. Это увеличит срок эксплуатации купюр. По словам Трачука, сейчас купюры номиналом 50 и 100 рублей при активном использовании служат чуть больше года, а монеты — больше 20 лет. Контракт «Гознака» с Банком России на 2022 год фактически исполнен, и сейчас идёт обсуждение условий сотрудничества на следующий год.

Напомним, летом Центробанк анонсировал возобновление печати десятирублёвой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013 году. Благодаря современным технологиям новые залакированные банкноты прослужат дольше, срок их эксплуатации увеличится на 30%.