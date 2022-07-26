Центробанк вернёт бумажные купюры номиналом 10 рублей

К концу 2022 года Центробанк планирует возобновить печать десятирублёвой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013 году. Об этом рассказал зампред Банка России Сергей Белов газете «Известия».

По мнению специалистов ЦБ, возвращение бумажных купюр низким номиналом 10 рублей уменьшит расходы на производство наличных денег и, возможно, решит проблему с хождением монет, которые не возвращаются в банк, а лежат дома у жителей. При этом металлические деньги номиналом 5 и 10 рублей будут всё так же находиться в обращении.

В Центробанке обсуждается и вопрос о возобновлении выпуска пятирублёвой банкноты, которую перестали печатать в 1998 году. Сергей Белов добавил, что современные технологии позволяют лакировать банкноты, а это увеличивает срок службы печатных денег на 30%.