Центробанк отозвал лицензию у «Уральского капитала»

Центробанк отозвал 15 февраля лицензию у банка «Уральский капитал» (Уфа). Сообщение об этом размещено на сайте регулятора. Приказом ЦБ 15 февраля в банк назначена временная администрация. По величине активов кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе.

Регулятор отмечает, что банк использовал рискованную бизнес-модель, которая ориентировалась на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника «Уральского капитала». В результате на балансе «Уральского капитала» сформировались значительные активы низкого качества.

«Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в заявлении ЦБ.

Банк «Уральский капитал» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.

ООО «УралКапиталБанк» является небольшим по размеру активов региональным банком в Республике Башкортостан. Его ключевые направления деятельности — кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Бенефициарами банка выступают члены совета директоров Дамир Камилов (91,16%) и Виталий Поляков (8,84%). У банка есть отделения в Стерлитамаке, Салавате, Туймазы, Нефтекамске и Краснодаре.