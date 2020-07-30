Центризбирком не будет проверять депутатов Госдумы на наличие двойного гражданства

Центризбирком не будет проверять депутатов Госдумы на наличие второго гражданства. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила в интервью «Коммерсантъ FM», в ответ на распоряжение спикера Госдумы Вячеслава Володина уточнить сведения по целому ряду членов нижней палаты.

«В функции избирательных комиссий входит только проверка данных на момент регистрации кандидатов, когда они идут в депутаты. Мы направляем свои запросы в налоговую службу и в миграционную службу, в МВД, собираем все данные, в том числе те, которые связаны с гражданством. В первую очередь это обязанность самого кандидата, он несёт ответственность за достоверность данных, которые он сообщает, в том числе по своему гражданству. Что же касается действующих депутатов, мы не знаем, что за эти четыре года произошло, это совершенно в нашу компетенцию не входит. Поэтому точно не по адресу, есть у нас другие ведомства», — заявила Памфилова.

Напомним, ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин поручил главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву и главе комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов Отари Аршбе запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов парламента. Поводом для проведения такой проверки стала «просьба» депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.