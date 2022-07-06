Центральная библиотека запустила видеопроект о художниках Нижнего Тагила

Исследовательница тагильского искусства, организатор Уральской квартирале в Нижнем Тагиле, сотрудница культурного центра «Дом Окуджавы» Анна Киященко запустила новый авторский проект. На сайте «Дома Окуджавы» и YouTube-канале Центральной городской библиотеки будут публиковаться видеоролики о местных художниках и художницах. Первый выпуск посвящён тагильскому графику Николаю Грачикову.

Анна Киященко — выпускница худграфа НТГСПИ и магистратуры РГГУ в Москве. Работала в фонде современного искусства V-A-C, в галерее «Открытые студии» на Винзаводе и в архиве Музея современного искусства «Гараж». В 2019 году защитила выпускную работу о художественных самоорганизациях Урала, в том числе тагильских галереях «Кубива» и «СКОТ» и арт-пространстве «Яйцо».

Весной 2020 года Анна запустила в Instagram* свой проект о тагильском искусстве tagilart.zip. Новый видеопроект нельзя назвать его продолжением, это совершенно самостоятельный формат, в котором Анна выступает в качестве автора сценария, интервьюера и даже оператора и монтажёра. Музыку для роликов пишет Сергей Власов, работающих под псевдоним Апсел. Также автора проекта планирует использовать архивные съёмки, в том числе отрывки из фильмов о тагильских художниках, которые в начале 2000-х создавала журналист «Тагил-ТВ» Наталья Егошина.

«Будет серия видео, не знаю сколько их будет, хочется как можно больше. Начну со старшего поколения художников и художниц. Сейчас веду переговоры с новым героем», — рассказал «Афише МС» Анна Киященко.

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