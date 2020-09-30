Центр «Вектор» запатентовал вторую российскую вакцину от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Как говорится на сайте Роспатента, это вторая вакцина от COVID-19, запатентованная в России.

«Новосибирские учёные разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета», — сообщает ведомство.

На сайте также уточняется, что всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определённый модифицированный фрагмент вируса.

Напомним, первой запатентованной и зарегистрированной в России вакциной от коронавируса является «Спутник V». Её разработчиком выступил Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Её клинические испытания до сих пор не завершены.