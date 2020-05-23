Центр «Мой бизнес» поможет студии «Серебряные струны» приобщить рабочих заводов в Нижнем Тагиле к живой музыке

Почти 400 предпринимателей из Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского округа позвонили на горячую линию центра «Мой бизнес» в первой половине мая. 341 человек принял участие в вебинарах организации. От Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) жителям ГЗО выдали 11 займов на общую сумму около 9 млн рублей. Многие обращались в центр в рамках нетворкинга – для налаживания деловых связей с конкретными людьми и компаниями. Одной из таких предпринимательниц оказалась владелица тагильской музыкальной студии «Серебряные струны» Александра Морозова. Она попросила помочь договориться с профсоюзами различных предприятий, чтобы их работники могли бесплатно или со скидкой учиться играть на гитаре, укулеле или других инструментах.

«У нас есть клиенты из Сбербанка и ЕВРАЗа. Им компенсируют занятия в студии. Мы хотим договориться и заключить соглашения с профсоюзами этих организаций, чтобы как можно больше сотрудников Сбербанка и ЕВРАЗа могли заниматься у нас в студии. Я сама пробовала выйти на профсоюз Сбербанка, но это невозможно. Мне нужна поддержка фонда», – говорит Александра Морозова.

На этой неделе музыкальную студию «Серебряные струны» посетил руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском округе Сергей Федореев. Он познакомился с коллективом компании, оценил её бизнес-ресурсы и даже стал зрителем урока игры на укулеле в онлайн-формате.

Предпринимательница Александра Морозова начала переводить всю работу из режима офлайн в онлайн ещё в середине марта. Это позволило сохранить 70% учеников в апреле и 40% в мае, а также вернуть тех, кто раньше не мог заниматься в студии из-за её неблизкого расположения к дому. Временно прекратили обучение дети с плохим интернетом, а также с особенностями зрения (им нельзя долго сидеть за компьютером). Также отказались от онлайн-уроков опытные вокалисты, для которых очень важна работа с микрофоном и на полной громкости, с преподавателем вживую.

«Мы проводим уроки в Zoom. Учеников перевели на такой формат в марте сразу, перерыва в занятиях не было, – рассказывает владелица музыкальной студии. – Уже два года мы работаем с CRM, google таблицами, у нас настроена необходимая мобильная связь. Думаю, именно это спасло нас в одну из первых очередей. Есть, конечно, и свои сложности. Например, небольшая задержка звука в Zoom, которая влияет на качество занятий. Но мы сильная команда. Нас очень любят ученики, главную поддержку мы получили именно от них. Есть клиенты, которые сейчас не могут заниматься в “Струнах”, но продолжают делать проплаты, ждут, когда мы откроемся. В том числе благодаря им нам удалось сохранить достойные зарплаты для основного состава. Всего в “Серебряных струнах” сейчас работают 17 преподавателей, четыре администратора и два менеджера».

Большую поддержку предпринимательнице оказал также арендодатель, когда существенно снизил ежемесячные платежи. Сейчас тагильчанка обязана платить только за коммунальные услуги.

Студия «Серебряные струны» работает в Нижнем Тагиле уже 10 лет. За это время она выпустила более пяти тысяч учеников. Многие после ухода из неё продолжают развивать свои навыки и строят музыкальную карьеру. Почти половину клиентов сегодня составляют взрослые ученики. Заниматься в «Серебряные струны» приходят люди самого разного возраста и социального положения. Есть среди них и 20-летние юноши с девушками, и те, кому уже за 60.

«На момент открытия студии я не знала, что для взрослых это направление будет настолько актуально. Поначалу, когда взрослые приходили к нам, у них краснели щёки, тряслись руки от страха, что мы, как в музыкальной школе, начнём ругаться, если что-то будет не получаться. Мы, честно говоря, очень рады, что теперь педагоги в музыкальных школах более деликатны, лояльны что ли к детям, чем раньше. И у нас взрослых сейчас много, особенно на вокале и особенно мужчин. У нас поют врачи, предприниматели, директора, мастера с производства, актёры драматического театра», – отмечает Александра Морозова.

Опытные преподаватели обучают детей и взрослых игре на гитаре, барабанах, укулеле, фортепиано, а также вокалу, сценическому мастерству и музыкальной теории. К каждому ученику используется индивидуальный подход. Помимо прочего, «Серебряные струны» организовывают квартирники, музыкальные флешмобы и квесты. Шесть лет на базе студии проходит летний лагерь – Camp Rock, на него со стороны родителей всегда идёт большой спрос. Дети, по словам Александры Морозовой, проживают недели в лагере в диком кайфе. Они учатся петь и играть на музыкальных инструментах, делятся опытом друг с другом, выступают на площадках «Небара», отеля «Демидов Плаза» и бара «Гора». Стоит одна смена 15 тысяч рублей и длится три недели.

В этом году первая смена, а их всего три, по традиции должна была начаться 1 июня. Уже полностью прописана программа, подготовлен педсостав, заключены договоры на оказание услуги по организации питания. Сейчас Александра Морозова и её сотрудники с нетерпением ждут разрешения на открытие лагеря от областного правительства и Роспотребнадзора. Все необходимые средства для защиты и дезинфекции помещений с оборудованием закуплены.

«10 лет я реализую свою детскую мечту, занимаюсь музыкой в удовольствие, – говорит тагильчанка. – Команда разделяет мои идеи. Вместе мы не просто обучаем детей и взрослых музыке. Люди становятся более уверенными, раскрепощёнными после того, как приходят к нам, потому что они попадают комфортную для них в среду. Я понимаю, как это важно, потому что когда-то сама училась в обычной музыкальной школе. Столкнулась с тем, что в хоре мне говорили не петь, во время уроков на фортепиано в кабинете закрывали. Тогда у меня и появилась мечта, сейчас я продолжаю её реализовывать».

В августе Александра Морозова хочет запустить новый проект – творческий бизнес-лагерь для подростков. По задумке, тагильчан будут обучать там навыкам создания презентаций, написания рекламных стратегий, проведения собеседований и работы в команде. Участники смогут бесплатно заниматься с опытными бизнес-тренерами и музыкантами, например, басистом группы «Чайф» Вячеславов Двининым. Но для этого предпринимательнице сейчас необходимо найти финансовую, возможно, спонсорскую поддержку.

«Владелица “Серебряных струн” попросила об информационной поддержке, – отмечает руководитель центра “Мой бизнес” Сергей Федореев. – Мы выйдем на профсоюзы крупных организаций города для того, чтобы донести необходимую информацию до них. Потому что летом в онлайн режиме студия в любом случае будет продолжать работать. Каждый может попробовать освоить игру на гитаре, барабанах или укулеле. Также изучим более внимательно новый проект Александры Морозовой, посмотрим, чем мы там можем помочь».

Компания Александры Морозовой попала в перечень тех компаний, которые пострадали из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции сильнее всего. Недавно предприниматель подала заявку на получение господдержки в виде частичного возмещения расходов на выплату зарплаты своим сотрудникам в размере МРОТ. Сейчас она ждёт ответа.

Напомним, в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства разработали целый комплекс мер, которые сейчас помогают бизнесменам сохранить дело в разгар пандемии коронавируса. Одна из них — заём «Антикризисный», где максимальная сумма составляет 300 тысяч рублей. Деньги выдаются под 5,5% годовых на срок до одного года. Недавно возобновилась выдача кредитов по программе «Моногород». Средства для приоритетных проектов теперь можно получить по ставке от 2,75% годовых. В программе участвуют бизнесмены «серебряного возраста» (45 лет и старше); женщины-предпринимательницы; резиденты ТОРов и индустриальных парков; экспортеры; бизнесмены, развивающие такие направления, как сельское хозяйство, экология, спорт и туризм. Тех предпринимателей, которые уже имеют кредиты, взятые в фонде, освободили на три месяца от оплаты процентов.

Самозанятые могут получить через СОФПП выплаты в размере 5 тысяч рублей. Почти каждый день на интернет-площадках фонда проводятся прямые эфиры. Во время них разъясняются новые требования Роспотребнадзора, вносимые в законодательство изменения, а также подробно рассказывается о новых видах поддержки. С 26 по 28 мая фонд организует масштабное мероприятие с участием свердловского губернатора Евгения Куйвашева, ведущих бизнес-консультантов и экономистов – антикризисный онлайн-коннект «Самое время». Участие в нём для всех желающих бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.