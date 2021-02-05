Центр «Мой бизнес» и предприниматели Нижнего Тагила возобновили «Добрый челлендж» для тяжелобольных детей

В Нижнем Тагиле возобновился «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям — подопечным фонда «Живи, малыш». В поддержку проекта в здании центра «Мой бизнес» был установлен ящик для сбора подгузников и других средств гигиены. Все собранные вещи направлены в благотворительный фонд.

Фонд «Живи, малыш» оказывает помощь детям с тяжёлыми хроническими и неизлечимыми заболеваниями, а также поддерживает в этой непростой ситуации их семьи. В городе живут несколько десятков таких семей. Они регулярно нуждаются в обеспечении необходимыми средствами гигиены: пелёнками, подгузниками, кремами. Ранее, в 2019 году, агентство новостей «Между строк» запускало подобную акцию поддержки, тогда в ней приняли участие 50 предпринимателей города.

У большинства сотрудников центра «Мой бизнес» есть дети, и у каждого благотворительная акция отозвалась в сердце.

«Всему нашему коллективу очень понравилась эта идея. С конца прошлого года стартовал федеральный проект #МойбизнесПомогает, в рамках которого центры “Мой бизнес” по всей России становятся инициаторами благотворительных активностей, привлекают к ним предпринимателей. Как отец двух детей, я не могу пройти мимо родительского горя. Всем коллективом и всей душой мы включаемся в этот проект», — говорит руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев.

Присоединились к коллективу «Мой бизнес» и предприниматели Нижнего Тагила.

«Мы решили поучаствовать в этой акции, потому что главная цель центра “Мой бизнес” — помогать. Своим примером коллектив центра вдохновил нас. Мы хотим от себя небольшую помощь оказать больным детям», — рассказывают директор ООО «Ресурс» Александр Дроздач и юрист компании Анна Федореева.

Благотворительный короб #МойбизнесПомогает центр установил в фитнес-клубе «Халк». В нём также можно оставлять памперсы, пелёнки, салфетки.

«Я понимаю, насколько это важно, насколько это острый вопрос. Мы всегда стараемся помогать тем, кому нужна помощь, и своим примером хотим сделать охват акции шире, поэтому будем приглашать наших клиентов стать участниками акции», — рассказал директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.

Инициатор благотворительного движения #МойбизнесПомогает — Минэкономразвития РФ. Цель проекта — популяризация благотворительности, приобщение бизнеса к помощи нуждающимся категориям граждан.