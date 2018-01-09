Центр имени Хруничева начнёт разрабатывать многоразовую ракету

В России возрождён проект по созданию многоразовой версии ракеты «Ангара», пишут «Известия». Ракету планируют оборудовать складными крыльями, после старта и выведения груза на орбиту она сможет раскрыть крылья и, как самолёт, совершить мягкую посадку на аэродроме.

«Проект реализует разработчик "Ангары" Центр имени Хруничева совместно с "Роскосмосом" и ОКБ имени Мясищева. В этом году технический облик ракеты должен быть представлен коллегии Военно-промышленной комиссии. Это уже третья попытка снабдить "Ангару" крыльями: предыдущие две не привели к успеху», — отмечают источники.

В Центре имени Хруничева рассказали, что предприятие во исполнение поручений президента и правительства РФ приступило к разработке многоразовой ступени для ракеты лёгкого класса «Ангара-1.2». Основной рассматриваемый вариант превращения ракеты в многоразовую — оснащение лёгкой версии носителя складывающимися крыльями. Также специалистами изучаются другие варианты возвращения первой ступени: с помощью собственных двигателей подобно американской ракете Falcon 9 или посадка на парашюте.

В «Роскосмосе» и ОКБ Мясищева изданию подтвердили информацию о проведении соответствующих работ, в авиационном конструкторском бюро подчеркнули, что первые результаты могут быть объявлены уже весной 2018 года. К этому времени будет выбран технический облик многоразовой «Ангары». Его представят коллегии Военно-промышленной комиссии, которая должна будет решить вопрос о финансировании проекта.