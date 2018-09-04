ЦБ зафиксировал рост инфляции на Урале

Уральское главное управление Центрального Банка России зафиксировало рост инфляции на потребительском рынке регионов Уральского федерального округа, пишет Znak.com.

По данным ведомства, в июле инфляция ускорилась на 0,2 процентных пункта и составила 2%. Отмечается, что схожая картина складывается в целом по стране.

Больше всего в регионе подорожали мясопродукты (мясо птицы), немного выросли цены на сыр, хлеб, чай и кофе. Цена на овощи изменялись разнонаправленно — морковь, свёкла и картофель (так называемый «борщевой набор») дорожали из-за смещения сроков уборки нового урожая, а тепличные и привозные овощи — огурцы и помидоры — наоборот, продолжали дешеветь. Также понизились цены на сахар и яйца.

Годовая инфляция по группе непродовольственных товаров слегка замедлилась из-за стабилизации цен на бензин и уменьшения цен на легковые автомобили на вторичном рынке. По прежнему снижаются цены на персональные компьютеры и средства связи, а растут — на табачную продукцию и строительно-отделочные материалы. Кроме того, выросла стоимость пассажирских перевозок, в том числе авиаперелётов из-за роста цен на топливо в предыдущие месяцы.