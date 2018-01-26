ЦБ выступил против обмена криптовалют на рубли

Банк России выступает против разрешения обмена криптовалют на рубли, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций, со ссылкой на пресс-службу регулятора пишет РИА Новости.

Вместе с тем в ЦБ считают допустимым обмен токенов, но только выпускаемых в рамках российских ICO.

«Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России», — подчеркнули в Центробанке.

Накануне Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», который, в частности, определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютами. Использование криптовалют в России в качестве средства платежа не предполагается.