ЦБ ввёл временную администрацию в крымском банке «ВВБ»

Банк России назначил временную администрацию по управлению крымским банком «ВВБ» сроком на шесть месяцев, говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что администрация введена в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации. Банк России также ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов «ВВБ».

«Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, что в дальнейшем позволит Банку России определить оптимальные мероприятия по урегулированию сложившейся ситуации», — отмечает регулятор.

Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков с учётом его значимости для Крыма и Севастополя и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность её активов.

Выплаты по вкладам начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. С учётом этого вкладчики банка имеют возможность получить свои денежные средства до конца года.