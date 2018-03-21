ЦБ ввёл временную администрацию в банке однокурсника Путина

Центробанк назначил в московский «ОФК Банк» временную администрацию и ввёл мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, сообщается на сайте регулятора.

По информации РБК, основным владельцем этой кредитной организации является однокурсник президента России Владимира Путина юрист и партнёр адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Николай Егоров. По данным рейтинга «Интерфакс-100», «ОФК Банк» занимает 81-е место в России по объёму активов.

Отмечается, что решение о введении временной администрации в ЦБ приняли в связи с «неустойчивым финансовым положением» банка, а также из-за «наличия угрозы интересам кредиторов и вкладчиков» «ОФК Банка». Функции временной администрации в финансовой организации в течение последующих шести месяцев, согласно решению ЦБ, будет выполнять Агентство по страхованию вкладов.

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО "ОФК Банк" приостановлены», — добавили в регуляторе.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на сотрудников колл-центра мурманского филиала банка сообщили, что «ОФК Банк» приостановил операции и занял «консультативный режим работы». В колл-центре московского филиала РБК эту информацию опровергли. Однако отмечалось, что «технические неполадки» с переводом денег на счета других банков «ОФК Банк» испытывал и на прошлой неделе, трудности были связаны с возможными проблемами с ликвидностью, уточнял контрагент кредитной организации.