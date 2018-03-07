ЦБ ужесточит регулирование потребительских кредитов

Центробанк намерен с 1 мая ужесточить регулирование необеспеченных потребительских ссуд на фоне ускорения роста в этом сегменте кредитования, пишет «Коммерсантъ».

Согласно проекту изменений «Об обязательных нормативах банков», Банк России собирается внести изменения в шкалу коэффициентов риска по потребкредитам, используемых для расчёта нормативов достаточности капитала. Запланировано, что коэффициент риска 1,1% будет установлен для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15–20% и 1,2% — для потребительских кредитов с ПСК 20–25%.

В последний раз ЦБ корректировал шкалу коэффициентов риска весной 2017 года.