ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,25% годовых, что является историческим минимумом, сообщается на сайте регулятора.

В сообщении ЦБ говорится, что смягчение денежно-кредитной политики направлено на стабилизацию инфляции вблизи 4%. Согласно нынешнему прогнозу Банка России, в 2020 году инфляция составит 3,7–4,2%, а в 2021 году — 3,5–4,0%.

По данным Центробанка, в июне «динамика потребительских цен была неоднородной», это «связано с постепенным, неравномерным восстановлением предложения товаров и услуг» в условиях поэтапного смягчения режима самоизоляции. На ближайших заседаниях ЦБ оценит, необходимо ли продолжить снижение ключевой ставки.

В предыдущий раз Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%, это произошло 19 июня.