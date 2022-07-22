ЦБ РФ снизил ключевую ставку в пятый раз с апреля

Центральный банк России в пятый раз за три месяца снизил ключевую ставку — до 8%. С 28 февраля по 8 апреля ставка составляла рекордные 20%, затем началось её постепенное снижение. 10 июня ставка вернулась к докризисным значениям — 9,5% годовых.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — сообщается на сайте регулятора.

Также в ЦБ отмечают, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. В июне она снизилась до 15,9% (после 17,1% в мае), а по оценкам на 15 июля, уменьшилась до 15,5%. Снижение общего показателя инфляции произошло за счёт коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте.