Центробанк понизил ключевую ставку до 9,5% 

Совет директоров Банка России 10 июня 2022 года принял решение снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых. После рекордного повышения ставки до 20% в феврале ЦБ РФ в четвёртый раз её снижает.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — сообщают в пресс-службе ЦБ РФ.

В апреле Центробанк снижал ключевую ставку дважды. На внеплановом заседании 8 апреля — с 20 до 17%, а также с 17 до 14% — на плановом, состоявшемся 29 апреля. Следующее снижение произошло в мае на внеплановом заседании — с 14 до 11%.

Регулятор отмечает, что будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.