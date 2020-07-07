ЦБ разрешит страховым компаниям поднять тарифы на ОСАГО на 10%

Центробанк намерен расширить на 10% тарифный коридор, в пределах которого должна находиться стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей физлиц, со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина пишут «Ведомости».

В начале 2019 года в рамках первого этапа реформы ОСАГО Центробанк уже увеличивал тарифный коридор для полисов на 20%. Сейчас минимальное значение базовой ставки — 2746 рублей, максимальное — 4942 рублей, по новым правилам для этой группы минимальная ставка будет 2471 рублей, максимальная — 5436 рублей.

Тарифный коридор для юридических лиц расширят в обе стороны на 20%, а для автобусов, трамваев и троллейбусов ставка снизится на 5%. Также изменятся тарифы для такси (на 30%) и грузовых автомобилей (на 20%).

В ЦБ считают, что расширение тарифного коридора не приведёт к росту цен на полисы ОСАГО и массовому пересмотру стоимости страховок к верхней границе коридора, отмечает РБК.

«Какие-то изменения, если и будут, то точечные и будут касаться наиболее аварийных водителей», — подчеркнул Чистюхин.

Ориентировочно новый тарифный коридор начнёт действовать с 24 августа, в этот же день вступят в силу и другие нововведения – в частности, при расчёте стоимости ОСАГО не будет применяться региональный коэффициент и коэффициент мощности автомобиля, однако страховые компании смогут учитывать факты грубого нарушения водителями правил дорожного движения и увеличивать в этом случае стоимость страховки.