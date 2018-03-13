ЦБ предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение запретов регулятора

Банк России предлагает проводить уголовное расследование, если возникают подозрения, что собственники, руководители или сотрудники банков нарушают вводимые регулятором запреты, пишет РИА Новости.

Инициатива Центробанка содержится в докладе для общественных консультаций «О совершенствовании регулирования залогового обеспечения». По мнению представителей ЦБ, уголовная ответственность будет выполнять «не столько карательную, сколько превентивную функцию» и, как ожидается, сдержит собственников, менеджмент и работников банков от противоправных действий. В качестве варианта наказаний рассматриваются штраф, принудительные работы или лишение свободы.

«Наказание будет применяться, только если присутствует критерий причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству», — пояснили в ЦБ.

Регулятор добавил, что для собственников и сотрудников банков будет предусмотрена ответственность за нарушения в крупном размере. Как уточняет ЦБ, «установленное значение крупного размера ущерба должно одинаково подходить для банков с разным масштабом деятельности», разумным порогом может стать ущерб в сумме 5 млн рублей.

О введении ответственности за нарушения запретов ЦБ на брифинге 13 марта заявил и зампред регулятора Василий Поздышев.