ЦБ поменяет наблюдательный совет банка «ФК Открытие»

Собрание акционеров банка «ФК Открытие» 21 декабря изберёт новый наблюдательный совет кредитной организации, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что в повестку собрания также войдут вопросы о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии банка, избрании новой комиссии и об утверждении аудитора и новой редакции устава банка.

Ранее, 12 декабря, ЦБ стал владельцем более 99,9% акций «Открытия». Регулятор предоставил банку капитал почти на полтриллиона рублей, средства получат также структуры группы банка: страховая компания «Росгосстрах» и негосударственные пенсионные фонды. Деньги от ЦБ не получит только банк «Траст», который формально находится у «ФК Открытие» на санации.