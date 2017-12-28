ЦБ планирует заменить отзыв лицензий у банков высокими штрафами

Центробанк и Минфин подготовили законопроект, изменяющий размер штрафа для банков за нарушение законодательства, нормативных актов, предоставление недостоверной информации ЦБ и непроведение обязательного аудита, пишет «Коммерсантъ».

ЦБ и Минфин предлагают рассчитывать размер штрафа на основании не уставного, а собственного капитала, который всегда больше. В результате размер штрафов вырастет в разы. Сейчас максимальный размер штрафа не может превышать 10 млн рублей — 1% минимального уставного капитала.

В ЦБ изданию пояснили, что предлагаемые меры «обеспечат возможность применения Банком России санкций в отношении банков в виде ограничений и запретов в качестве крайних мер, что повысит уверенность клиентов в стабильной работе банков», иными словами, ЦБ подчёркивает, что будет чаще штрафовать банки «по-крупному» и реже отзывать лицензии.

Собеседник газеты, близкий к ЦБ, уточнил, что Банк России видит больший потенциал в наказании рублём, чем в отзыве, тем более что отзыв лицензии и приостановление деятельности — это всегда удар по клиентам.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в первом полугодии 2017 года объём сомнительных операций клиентов банков только по выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию более чем в 4000 раз превысил размер взысканных с кредитных организаций штрафов.