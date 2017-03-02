ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка, сообщается на сайте регулятора. По величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе России, Интехбанк – 138-е место, Анкор банк – 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов.

Напомним, 13 декабря 2016 года Татфондбанк – второй по величине банк Татарстана – объявил о приостановке обслуживания клиентов из-за низкой ликвидности, ранее допустив технический дефолт по облигациям.

После введения Центробанком временной администрации в Татфондбанке 15 декабря 2016 года многие клиенты стали подавать заявления о страховом возмещении и обнаружили, что больше не являются клиентами банка.

Обратившиеся в кредитное учреждение вкладчики узнали, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка на общую сумму около 4 миллиардов рублей.

В феврале сотрудники главного следственного управления МВД по Татарстану задержали заместителя председателя правления Татфондбанка, которого подозревают в хищении денежных средств вкладчиков. В МВД не назвали фамилию задержанного, однако источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, рассказал, что речь идёт о заместителе председателя правления Вадиме Мерзлякове.

Агентство новостей «Между строк»