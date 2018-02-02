ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России отозвал лицензии у двух московских банков — «Партнёркапиталбанка» и «Расчётно-кредитного банка» (РКБ), сообщается на сайте регулятора. РКБ является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 декабря занимал 184-е место в банковской системе РФ.

В ЦБ отметили, что деятельность РКБ на протяжении 2016–2017 годов «была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций». Из-за неэффективной системы внутреннего контроля банк часто нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также не представлял ЦБ достоверную информацию.

«Банк России неоднократно применял в отношении ООО "РКБ" меры надзорного реагирования. Руководители и собственники банка не предприняли эффективных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО "РКБ" с рынка банковских услуг», — сообщается на сайте Центробанка.

«Партнёркапиталбанк» также является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 декабря занимал 469-е место в банковской системе РФ.

Согласно заявлению ЦБ, бизнес-модель «Партнёркапиталбанка» «была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы», из-за этого у банка «образовался значительный объём проблемной задолженности». При этом банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Во второй половине 2017 года банк активно проводил сомнительные транзитные операции.