ЦБ обязал банки добавить в приложения кнопку, чтобы клиенты могли оперативно заявлять о действиях мошенников

Центральный банк (ЦБ) РФ обязал банки добавить в приложения специальную кнопку, чтобы клиенты могли оперативно заявлять о действиях мошенников.

«С 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе на рынке платежных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Также можно будет получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию. Новые требования предусмотрены положением Банка России», — сообщается в Telegram-канале регулятора.

В ЦБ отмечают, что если человек напрямую обращается в полицию, в мобильном приложении он сможет ответить на вопрос кредитной организации, совершал ли он операцию под влиянием мошенников. При таком порядке взаимодействия сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России.

Кроме того, с 1 октября этого года все банки должны будут принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета мошенников с помощью токенизированных карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. В ЦБ напоминают, что хищение денег через токенизированные карты — это сейчас одна из самых распространённых мошеннических схем.

Также, согласно новым нормам, с 29 марта все банки будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты и обо всех операциях по счёту ребёнка. Способ информирования должен быть прописан в договоре с банком.

Напомним, что мошенники освоили технологию создания дипфейков при помощи ИИ на основе записей автоответчиков. Эти записи позволяют преступникам имитировать голос потенциальной жертвы и в дальнейшем использовать его при атаках на её окружение.