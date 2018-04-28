ЦБ назначил временную администрацию в страховавшую полицейских компанию

Центробанк приостановил действие лицензий «Центрального страхового общества» (ЦСО) и ввёл в страховую компанию временную администрацию, пишут «Ведомости». Соответствующие приказы опубликованы на сайте ЦБ.

Регулятор приостановил действие лицензий на добровольное личное страхование, за исключением страхования жизни, имущественного страхования, страхования жизни и здоровья военнослужащих и служащих ряда ведомств, страхования по ОСАГО, страхования ответственности владельцев опасных объектов и перевозчиков. ЦБ обязал ЦСО устранить выявленные нарушения в десятидневный срок.

В апреле 2017 года ЦБ уже вводил в ЦСО временную администрацию из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платёжеспособности.

В декабре 2017 года ЦСО выиграла тендер на обязательное государственное страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на 13,75 млрд рублей. В конкурсе вместе с малоизвестной компанией участвовали лидеры рынка — крупнейший страховщик страны «Согаз», «ВТБ страхование» и «МАКС». Последний страховщик выражал недоумение в связи с результатами конкурса.

В прошлые годы страховщиками военнослужащих МВД выступали «МАКС» (2017 год), СК «Арсенал» (2016 год) и «ВТБ страхование» (2013–2015 годы). По закону за гибель сотрудника МВД страховщик обязан выплатить 2 млн рублей, в случае установления инвалидности — от 500 000 до 1,5 млн рублей.