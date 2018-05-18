ЦБ допустил распространение механизма санации на пенсионные фонды

Центробанк изучает возможность распространения механизма санации на негосударственные пенсионные фонды и финансовые холдинги, со ссылкой на директора департамента Центробанка по финансовому оздоровлению Александра Жданова пишет «Интерфакс».

«Проведя санацию банка "Открытие", стало понятно, что проблема кроется, конечно, не только в банковском секторе, но и в других финансовых компаниях, в группах... Проблема кроется не только в головной организации, но и распределена по периметру группы»,— сказал Жданов на Петербургском международном юридическом форуме.

Замглавы Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что в вопросе санации негосударственных пенсионных фондов полностью копировать модель санации банков нельзя.

«Подходить к этому вопросу необходимо намного более комплексно — каким образом построить мостики между капиталом и собственными средствами и накоплениями и резервами», — сказал он.

По оценкам регулятора, благодаря санации банков в 2017 году в банковском секторе удалось предотвратить потерю 2,6 триллиона рублей. В марте стало известно, что Центробанк собирается взыскивать с бывших владельцев банков упущенную выгоду с денег, которые были потрачены на финансовое оздоровление кредитных учреждений. Сумму убытков будут определять, исходя из того, какую прибыль деньги, направленные на санацию, могли принести в случае размещения их по ключевой ставке на тот момент.