ЦБ анонсировал замедление роста экономики из-за повышения НДС

Ужесточение внешних условий и повышение НДС приведут к замедлению экономического роста в I квартале 2019 года, заявил «Интерфаксу» директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин. Он подчеркнул, что в рецессию экономика не войдёт.

«На среднесрочном горизонте изменение НДС и другие налоговые новации в сочетании с решениями в области госрасходов нейтральны с точки зрения бюджетного импульса для экономики. Наверное, в первые месяцы следующего года, в период, когда происходит подстройка системы под изменившиеся условия, это отразится на росте. Более слабая динамика в I квартале несколько опускает цифры по году в целом. Дальше экономика возвращается к потенциальному росту», — сказал Заботкин.

Отвечая на вопрос, видит ли ЦБ риски рецессии в первой половине 2019 года, Заботкин подчеркнул, что «[экономический] рост будет».

«В базовом сценарии мы видим рост по всем компонентам ВВП. Прогноз по экспорту пересмотрен вверх, во многом за счёт добывающего сектора, но и остальные экспортные сектора тоже чувствуют себя неплохо», — заключил он.

Ранее Минэкономразвития констатировало, что из-за повышения НДС следующий год «будет достаточно сложным». Ведомство прогнозирует замедление роста ВВП с 1,8% в 2018 году до 1,3% в 2019 году, а также временное пиковое ускорение инфляции в I квартале до 4,5–5%.