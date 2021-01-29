Общество

C 8 февраля список стран, доступных для путешествий, пополнят Сингапур и Греция

29.01.2021 10:16
C 8 февраля список стран, доступных для путешествий, пополнят Сингапур и Греция

Как сообщает «Интерфакс», федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решил возобновить авиасообщение ещё с двумя странами Сингапуром и Грецией.

Авиасообщение возобновится в двухстороннем порядке, рейсы в Сингапур будут доступны три раза в неделю, а в Грецию два.

 «С 8 февраля будут возобновлены перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска», — сообщили в оперштабе «Интерфаксу». 

Напомним, что Россия прекратила международное сообщение в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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