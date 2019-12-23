C 25 декабря парковка на территории комплекса «Гора Белая» станет платной

С 25 декабря при въезде на территорию горнолыжного комплекса «Гора Белая» начнёт работать платная пропускная система. За одно парковочное место придётся выложить 50 рублей. Оплатить услугу можно будет картой ski-pass в кассах сервисного центра.

В пресс-службе горнолыжного комплекса АН «Между строк» рассказали, что в конце 2019 года часть дороги с парковкой, которые ранее принадлежали «Управлению автомобильных дорог» Свердловской области, перешли в оперативное управление «Горы Белой». Вместе с участками учреждение приняло и все затраты по их содержанию — уборке и чистке территории от снега, ремонту ограждений и ремонту асфальтового покрытия.

«Разумеется, мы ожидали, что это вызовет волну негатива среди гостей, но на многих горнолыжных комплексах въезд на территорию платный — цены варьируются от 100 до 150 рублей. Поэтому мы решили сделать наиболее приемлемую цену 50 рублей. Кроме того, в этом году была установлена система видеонаблюдения, которая охватывает и парковку. Мы стремимся оказывать нашим гостям качественные услуги, чтобы к нам было приятно вернуться снова: оставить свой автомобиль на охраняемой территории с видеонаблюдением — одна из составляющих качественного отдыха», — пояснили агентству в пресс-службе ГЛК «Гора Белая».

В учреждении также отметили, что у комплекса нет цели заработать на платной парковке. Она должна помочь покрыть хотя бы часть затрат на содержание новой территории. При этом для посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса услуга предоставляется бесплатно.