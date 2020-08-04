Бывший топ-менеджер ЕВРАЗа Алексей Кушнарёв получил солидный пост в свердловском Заксобрании

Алексей Кушнарёв, который 3 августа покинул должность управляющего директора ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, получил солидный пост в свердловском Заксобрании. Теперь он официально и на постоянной основе работает заместителем председателя комитета по бюджету, финансам и налогам. Окончательное решение было принято сегодня, 4 августа. За кандидатуру Алексея Кушнарёва депутаты проголосовали единогласно. Об этом АН «Между строк» рассказал председатель комитета по соцполитике областного парламента Вячеслав Погудин.

«Вчера мы обсудили этот вопрос на заседании фракции “Единая Россия” и тоже единодушное решение было принято, — отметил Вячеслав Погудин. — Сегодня состоялось обсуждение и голосование уже на пленарном заседании Законодательного собрания. Все его кандидатуру поддержали. Я думаю, для него эта тема или сфера знакомая, потому что на таком гиганте [как ЕВРАЗ НТМК] заниматься приходилось не только металлом и технологиями, но также вопросами бюджета, финансирования, экономической безопасности предприятия. У него за плечами опыт большой».

Отметим, в ближайшее время Заксобрание даст старт формированию бюджета Свердловской области на следующий год.

Алексей Кушнарёв отдал Нижнетагильскому металлургическому комбинату более 18 лет своей жизни. 15 из них он руководил металлургическим гигантом. Накануне АН «Между строк» опубликовало материал о том, как уроженцу Магнитки удалось продержаться столько времени на посту главы комбината и добиться уважения не только заводчан, но и всего Нижнего Тагила.