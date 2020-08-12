Бывший схиигумен Сергий призвал белорусов «не устраивать Майдан против любящего президента»

Бывший схиигумен Сергий (Романов) в очередном видео, опубликованном на YouTube-канале его пресс-секретаря Всеволода Могучева, заявил, что протесты в Белоруссии после выборов президента «спровоцированы Хазарским каганатом и мировым правительством», назвал Александра Лукашенко «любящим вас президентом» и спросил, зачем белорусы пытаются устроить против него Майдан.

«Неужели опыт Украины, зловещий по своей сути, вам не страшен. Смерть, слёзы, горе, разруха. Дорогие мои, а в России все под домашним арестом и в масках. Подумайте над моими словами», — сказал Сергий.

Напомним, весной этого года решением епархиального церковного суда митрополит Кирилл запретил отцу Сергию проповедовать после роликов на YouTube, в которых священник заявляет о создании «электронного концлагеря Сатаны», проклинает руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии и выступает против первых лиц государства. Сергий ослушался, и его проповеди продолжили появляться в Сети. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии постановил лишить Сергия сана священника, а 24 июля патриарх Кирилл подписал решение суда. После этого епархия попросила опального монаха покинуть монастырь, однако Сергий отказался выполнять требование, предупредив, что при попытке захвата будет объявлена «боевая тревога».

В Беларуси с вечера 9 августа продолжаются протесты против результатов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры не признают эти результаты. Силовики жёстко подавляют протесты, применяют против людей резиновые пули и светошумовые гранаты, избивают людей на улице без разбору. На ужасающих видео из Беларуси видно, как силовики бьют лежащих людей, которые не сопротивляются. Только по официальным данным, задержаны более 6 тысяч человек, количество пострадавших исчисляется сотнями.