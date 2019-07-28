Бывший председатель правительства и министр финансов Астраханской области арестованы за превышение должностных полномочий

Суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова. Чиновники обвиняются в злоупотреблении полномочиями, они будут находиться под стражей до 25 сентября.

Как пишет ТАСС, Султанов и Шведов нанесли ущерб бюджету области на сумму не менее 12 млн рублей.

По версии следствия, на счетах областного бюджета имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке, однако чиновники, пользуясь служебным положением, привлекли кредитные средства на общую сумму порядка 6 млрд рублей. При этом, как считает следствие, реальная необходимость кредитования отсутствовала. Обвинение заявило, что действия Шведова и Султанова «привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти».