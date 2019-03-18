Бывший полицейский получил условный срок по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске

Суд Хабаровска признал виновным в халатности бывшего полицейского Владимира Овчинникова, который был свидетелем, но не предотвратил убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, пишет «Интерфакс».

Овчинникова приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ему запрещено занимать должности в госорганах сроком на два года.

Напомним, в августе 2017 года возле одного из кафе Хабаровска произошла драка между Андреем Драчёвым и Анаром Аллахверановым, после которой Драчёв скончался в больнице от полученных травм.

По данным следствия, полицейский Овчинников, являвшийся приятелем Аллахверанова, стал свидетелем конфликта, но не вмешался в драку и не попытался задержать своего знакомого. Он также отговорил от задержания Аллахверанова прибывших на место преступления сотрудников Росгвардии. Позже его уволили из органов внутренних дел.

Аллахверанов сдался следствию через месяц после происшествия, в декабре 2018 года его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.