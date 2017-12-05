Бывший лидер свердловских коммунистов отвоевал себе мандат через суд

Экс-секретарь свердловского обкома КПРФ, бывший депутат Заксобрания Дмитрий Шадрин вновь стал депутатом, сумев через суд отменить итоги голосования на избирательном участке в городскую думу Новоуральска и победить на двенадцатом участке. Как рассказал Шадрин на своей странице в Facebook, вступить в свои обязанности депутат сможет с момента публикации решения избиркома в местных СМИ, который произойдёт 6 декабря.

«Со среды я буду депутатом Думы Новоуральского городского округа. Искренне благодарен всем голосовавшим за меня избирателям, а также всем, кто морально поддерживал меня в ходе тяжёлого судебного процесса», — сообщил в Facebook Дмитрий Шадрин.

Также он отмечает, что изменить результаты выборов в современной истории России удавалось лишь несколько раз, причём лично ему — уже второй, первый состоялся в 1997 году.

По итогам прошедших в сентябре 2017 года выборов Дмитрий Шадрин занял второе место на двенадцатом избирательном участке в Новоуральске. От победителя — представляющей «Единую Россию» Лидии Голубевой — его отделяло всего 17 голосов. Шадрин потребовал пересчёта голосов, а также отмены итогов голосования в местной больнице, где списки были сформированы с нарушениями: в них были включены граждане, проходящие лечение в медучреждении.

В суде его поддержала прокуратура, и по итогам судебного разбирательства городской суд встал на сторону Шадрина. Суд Свердловской области позицию нижестоящей инстанции подтвердил.