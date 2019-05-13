Бывший идеолог мэрии Нижнего Тагила Андрей Ленда подал документы на включение в кадровый резерв Свердловской области

Бывший руководитель аппарата и главный идеолог администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда подал документы на включение в кадровый резерв Свердловской области. Эту информацию АН «Между строк» подтвердили в департаменте информационной политики региона. Если Ленду включат в кадровый резерв, то в дальнейшем его кандидатура будет рассматриваться для приёма на работу в государственные учреждения области в случае появления какой-либо вакантной должности.

«Очевидно, его опыт муниципальной службы может быть востребован», — сообщили в ДИПе.

Собеседники агентства в свердловском правительстве при этом отмечают, что «Ленду в органах госвласти региона никто не ждёт».

«Когда-то Ленда неплохо общался с [бывшим вице-губернатором] Тунгусовым. Если бы сейчас властью рулил Тунгусов, то он бы пристроил его на какое-нибудь тёпленькое местечко. Но Тунгусов уже не в том положении, что раньше, многие связи утрачены. С новым составом правительства области у Ленды нет никаких договорённостей, и никто его просто так пристраивать никуда не будет. Тем более что он так в Тагиле наследил. Никто его здесь не ждёт», — рассказал собеседник агентства.

42-летний Андрей Ленда, ближайший соратник экс-мэра Нижнего Тагила и главы Колымы Сергея Носова, покинул кабинет руководителя аппарата городской администрации в апреле. Позже журналист АН «Между строк» пообщался с бывшими коллегами, друзьями и врагами Ленды и узнал, как «мальчику с зонтиком» удалось стать вторым по влиянию человеком в городе и настроить против себя бизнес-сообщество и крупнейшие финансово-промышленные группы.