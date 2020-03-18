Бывший идеолог мэрии Нижнего Тагила Андрей Ленда и ещё 16 жителей города заявились на федеральный конкурс «Лидеры России. Политика»

Бывший идеолог местной мэрии Андрей Ленда и ещё 16 представителей Нижнего Тагила зарегистрировались для участия в популярном федеральном конкурсе «Лидеры России. Политика». В анкете экс-чиновника указано, что с мая 2019 года он работает первым замдиректора ООО «Уралэкокомплекс», занимается управлением проектами.

«Судить о чём-то или ком-то нужно тогда, когда выслушаешь мнение всех сторон. Жалеть о содеянном нужно до, а не после», — говорится в статусе Андрея Ленды на сайте конкурса.

На конкурс от Нижнего Тагила также заявились: депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина, экс-депутат НТГД и главный редактор «УрФО-24» Андрей Муринович, зампредседателя Молодёжной думы города Евгений Морозов, общественники Сергей Партин и Эльвира Дьяченко, региональный директор медиахолдинга 1MI Ирина Гольмгрейн.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске нового конкурса для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика» на платформе «Россия — страна возможностей» в конце февраля. Он предназначен для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти. Регистрация для участия в конкурсе уже завершилась. Кандидатам нужно будет выполнить задания дистанционного этапа на сайте «Лидеров России». В марте-апреле пройдут очные полуфиналы. А уже в мае планируется провести финал и определить победителей. От Свердловской области в конкурсе участвуют 246 человек. Среди них — гендиректор туристического кластера «Гора Белая», председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич, общественница Евгения Чудновец. У неё в статусе указано, что «уборщица может управлять министерством, если её обучить».

Конкурс «Лидеры России» — публичная площадка, где любой желающий может продемонстрировать, а также развить свои способности при поддержке опытных наставников (в их числе губернаторы Магаданской и Омской областей Сергей Носов и Александр Бурков). Кроме того, это возможность бесплатно раскрутить собственный политический бренд, повысить узнаваемость.

Напомним, Андрей Ленда, ближайший соратник экс-мэра Нижнего Тагила и главы Колымы Сергея Носова, покинул кабинет руководителя аппарата городской администрации в апреле 2019 года. Позже журналист АН «Между строк» пообщался с бывшими коллегами, друзьями и врагами Ленды и узнал, как «мальчику с зонтиком» удалось стать вторым по влиянию человеком в городе и настроить против себя бизнес-сообщество и крупнейшие финансово-промышленные группы.