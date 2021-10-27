Бывший главный инженер шахты под Нижним Тагилом предстанет перед судом после смерти сотрудника

Следственный отдел города Кушва завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного инженера шахты ВГОКа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, трагедия произошла утром 6 ноября 2020 года. 25-летний ученик бурильщика осуществлял работы в шахте на горизонте «-240 метров». В ходе выполнения работ молодой человек упал под вагон электровоза, получив открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.

«Обвиняемый (на тот момент являвшийся главным инженером шахты) не обеспечил безопасность проводимых работ, не осуществил необходимый контроль за выполнением требований промышленной безопасности и охраны труда подчинёнными сотрудниками, а также не приостановил работы при отсутствии освещения. Указанные нарушения в совокупности и привели к непоправимым последствиям в виде гибели сотрудника», — сообщает пресс-служба следственного управления СК по Свердловской области.

В ходе расследования следствием была собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.