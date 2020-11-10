Под Нижним Тагилом работник шахты погиб под электровозом

Следственный отдел по городу Кушве СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели 25-летнего работника шахты, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, мужчина, работавший учеником бурильщика, находился в шахте на горизонте –240 метров. В ходе выполнения работ он упал под вагон электровоза, получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия. Как полагает следствие, инцидент мог произойти в результате допущенных сотрудниками шахты нарушений правил безопасности.
По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«В настоящее время по уголовному делу следователем СКР выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, истребована и анализируется документация, регламентирующая соблюдение правил безопасности при проведении работ в данной шахте, допрашиваются сотрудники шахты. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе ведомства.