Под Нижним Тагилом работник шахты погиб под электровозом

Следственный отдел по городу Кушве СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели 25-летнего работника шахты, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мужчина, работавший учеником бурильщика, находился в шахте на горизонте –240 метров. В ходе выполнения работ он упал под вагон электровоза, получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия. Как полагает следствие, инцидент мог произойти в результате допущенных сотрудниками шахты нарушений правил безопасности.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).