Бывший фигурант «московского дела» Даниил Конон потребовал 1,2 миллиона рублей за незаконное преследование

Бывший фигурант «московского дела» Даниил Конон подал в Тверской суд Москвы иск о реабилитации, сообщил в телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков. Конон требует от Минфина 1,2 миллиона рублей за незаконное обвинение в участии в массовых беспорядках.

Даниила Конона задержали 3 августа по делу о «массовых беспорядках» на митинге 27 июля, однако в сентябре дело Конона закрыли за отсутствием состава преступления.

Иски о реабилитации ранее подали Сергей Абаничев и Алексей Миняйло.

На прошлой неделе Кунцевский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Егора Жукова к трём годам условно. Жукова обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности, поводом для уголовного преследования стали четыре ролика с его YouTube-канала. Обвиняемый не признал вину.

Кроме Жукова, 6 декабря приговоры вынесли ещё трём фигурантам «московского дела»: Никите Чирцову (год колонии), Павлу Новикову (штраф в размере 120 тысяч рублей) и Владимиру Емельянову (два года условно).