Бывший подрядчик космодрома Восточный вернул многомилионные долги по зарплатам

«Тихоокеанская мостостроительная компания» – экс-подрядчик строительства космодрома Восточный – полностью выплатила бывшим сотрудникам долги по зарплатам, сообщила прокуратура Приморского края. C 2015 по 2016 год в адрес компании было подано более тысячи исков о взыскании зарплат, возбуждено два уголовных дела. В итоге должник вернул сотрудникам 285 млн рублей.

«Тихоокеанская мостостроительная компания» – одна из крупнейших дорожно-строительных компаний Дальнего Востока. ТМК возвела во Владивостоке вантовый мост через бухту Золотой Рог к саммиту АТЭС-2012. Она же работала в качестве подрядчика на строительстве стартового комплекса космодрома Восточный.

Бывший гендиректор ТМК Игорь Нестеренко осуждён за мошенничество на 3 года и 3 месяца тюрьмы, бывший председатель совета директоров Сергей Юдин получил срок 3 года и 4 месяца.

Напомним, в 2015 году сотрудники «Тихоокеанской мостостроительной компании», которая строила Восточный, написали Путину открытое письмо. В нём они пожаловались на то, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. По данным строителей, задолженность компании по зарплате составляла 96,1 миллиона рублей и затрагивала 1180 человек. Позже строители огромными буквами написали послание президенту прямо на крышах строительных вагончиков.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости