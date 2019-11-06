Бывшие супруги из Нижнего Тагила пришли на телеканал НТВ, чтобы установить отцовство старшей дочери

5 ноября в эфире телеканала НТВ вышел очередной выпуск программы «ДНК», куда бывшие супруги Иван Костин и Людмила Подкина пришли делить общую 14-летнюю дочь. По словам Ивана, с Людмилой они познакомились, когда ему было 17 лет, а ей — 13. Через несколько лет влюблённые поженились и у них родилась Ксения. Но родители девушки были настроены против того, чтобы зять воспитывал их внучку, и всячески настраивали дочь против Ивана. Несмотря на все усилия родственников, супруги продолжали жить вместе, но записывать мужа отцом девочки Людмила отказалась, а Иван, в свою очередь, не настаивал, поскольку не был уверен, что ребёнок от него. Через 5 лет у них родилась ещё одна дочь, Мария, которая уже официально была зарегистрирована на Ивана. По словам мужчины, всё это время Людмила вела асоциальный образ жизни, нередко не ночевала дома. В какой-то момент Иван решился и подал на развод.

Позже оба бывших супруга обзавелись своими семьями, но последний год Ксения и Мария живут с отцом. Как утверждает Иван, девочкам лучше будет жить с ним, поскольку их мать не в полной мере исполняет свои родительские обязанности. Людмилу поставили на учёт в ПДН, и теперь Иван пришёл на программу «ДНК», чтобы экспертиза доказала, что он является биологическим отцом старшей дочери. В этом случае он будет иметь возможность удочерить Ксению. Тест показал, что с вероятностью 99,9% отцом девочки является Иван.

Полную версию выпуска можно посмотреть на официальном сайте НТВ.