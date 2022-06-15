Бывшему главе Тугулыма дали 8,5 лет тюрьмы и штраф свыше 19 млн рублей за взяточничество и злоупотребление полномочиями

14 июня Тугулымский районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу бывшему главе Тугулымского городского округа Сергею Селиванову. Уголовное дело было возбуждено в ходе прокурорской проверки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в суде было установлено, что Селиванов в январе 2016 года потребовал от директора МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» ежемесячно платить ему 50 тысяч рублей за общее покровительство, ежегодное продление трудового договора и непринятие к ней мер ответственности в случае выявления нарушений по службе. С февраля 2016 года по март 2019 года Селиванов получил взятку в сумме около 2 млн рублей.

Также установлено, что в период с декабря 2013 года по декабрь 2018 года Селиванов оплачивал телефонную связь и интернет у себя дома за счёт средств местного бюджета. Общая сумма ущерба бюджету составила свыше 126 тысяч рублей.

Бывший чиновник был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления). Сергею Селиванову было назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 19,4 млн рублей (десятикратный размер взятки) с лишением права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления на срок 7 лет, однако на момент публикации приговор не вступил в законную силу.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в октябре 2020 года директор муниципального учреждения, которая давала взятки Селиванову, также была осуждена судом за присвоение бюджетных средств.

Напомним, в марте 2020 года у Сергея Селиванова прошли обыски, а в апреле того же года он был задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники полиции из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального главка МВД.