Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

27.11.2020 10:21
Бывшего замглавы ФСИН обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. 

По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (20182026 гг.)» между территориальными управлениями Федеральной службы исполнения наказаний и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН. Строительная организация заведомо не обладала необходимыми для этого производственными и кадровыми ресурсами. 

«В результате его действий не исполнена ФЦП на 20182019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы», — комментирует Светлана Петренко.

В результате действий Максименко государственный подрядчик получил убыток в 189 млн рублей в виде затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение контрактов, утверждают в СК.

  • Валерий Максименко занимает пост замглавы ФСИН с 2016 года, в марте 2020 года его освободили от должности.  
  • В ноябре 2019 года Максименко заявил, что больше не будет давать комментарии СМИ, поскольку ему стыдно из-за поведения коллег. Речь шла об инциденте в ИК № 17 Красноярска. На видео, снятом в учреждении, сотрудник ФСИН угрожает осуждённому, пытаясь отправить его убирать территорию. Когда тот отказывается, надзиратель склоняет его над унитазом, запихивая голову внутрь.
Фото: «Яндекс»
Copyright
Telegram mstrok.ru