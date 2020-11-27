Бывшего замглавы ФСИН обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)» между территориальными управлениями Федеральной службы исполнения наказаний и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН. Строительная организация заведомо не обладала необходимыми для этого производственными и кадровыми ресурсами.

«В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018–2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы», — комментирует Светлана Петренко.

В результате действий Максименко государственный подрядчик получил убыток в 189 млн рублей в виде затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение контрактов, утверждают в СК.