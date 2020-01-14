Бывшего главу центра ядерной медицины задержали по подозрению в создании ОПГ

В Москве задержали бывшего главу Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина. Как пишет РБК со ссылкой на источник в столичном главке МВД, Козина подозревают в создании ОПГ. Вместе с ним по делу проходят его заместитель и другие сотрудники.

Как сообщил источник издания, мужчина вместе со своим заместителем Дмитрием Удовенко создали преступную группировку, с целью хищения бюджетных средств. Также в причастности к совершению преступления подозревается их коллега — директор петербургского филиала ФЦПиРОЯМа Павел Демидов. Их всех подозревают в мошенничестве, совершённом преступной группой или в особо крупном размере.

По данным системы СПАРК, Козин исполнял обязанности директора центра с 2012 по 2017 год. Следователи считают, что ОПГ была организована не позднее 2014 года. Также мужчина занимал руководящие посты в других компаниях, которые сейчас ликвидированы. На сайте ФЦПиРОЯМа на момент публикации материала информация о директоре и его заместителях была недоступна, но список руководителей сохранился в кэше. Согласно этой информации, Демидов упоминается на сайте федерального центра вплоть до февраля 2018 года.

В сферу работы ФГУП «ФЦПиРОЯМ» входит запуск медицинских радиологических центров. На сайте ФГУП указывается, что с 2010 года оно приняло участие в строительстве более 30 медицинских учреждений. Филиал структуры Центральный проектный институт ядерной медицины в Петербурге, где работал Демидов, занимался разработкой проектной документации для учреждений.

В апреле 2019 года «Дождь» упоминал ФЦПиРОЯМ в контексте уголовных дел, заведённых в связи с нарушениями при строительстве космодрома «Восточный». В связи со строительством медицинского центра космодрома СК возбудил уголовное дело о мошенничестве на сумму более 100 млн рублей .